Environnement : le gouvernement flamand n’atteindra pas son propre objectif de reboisement, fustige Groen

"Alors que la Flandre a connu une perte nette de 1500 hectares de forêts au cours de la période 2001-2019, le bilan forestier est positif pour la première fois au cours de cette législature", a souligné pour sa part, la ministre Demir. Celle-ci a toutefois invité les collectivités locales, les associations de protection de la nature et les propriétaires privés à donner le meilleur d’eux-mêmes au cours de la prochaine saison de plantation et à planter autant de forêts supplémentaires que possible. En outre, Zuhal Demir estime que le Parlement flamand devrait supprimer les obstacles au reboisement notamment en modifiant la législation sur le bail.