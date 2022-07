Environnement, féminisme: Emma Thompson, une actrice engagée

Lorsqu’elle débute dans un groupe de stand up de son université à Cambridge, elle s’engage dans l’aide aux réfugiés. Plus tard, elle adoptera Tindyebwa Agaba Wise, un adolescent réfugié rwandais. L’actrice explique dans une interview pour Le Figaro : " Nous donnions de nombreuses représentations pour des œuvres caritatives au profit d’opposants à Pinochet ".

Greenpeace explique que l’actrice milite depuis longtemps avec eux. En 2009, l’interprète de Nany McPhee et trois autres membres de Greenpeace UK ont acheté des terres près du village de Sipson situé non loin de Londres et surtout juste à côté de l’aéroport d’Heathrow. Leur objectif ? Empêcher la construction d’une troisième piste pour l’aéroport. Et en 2014, l’actrice et sa fille, Gaia Romilly Wise, ont participé à une expédition " Save the Arctic " afin de sensibiliser aux dangers du forage pétrolier. Elle explique dans une interview pour Ciné Télé Revue : " Le seul espoir de faire marche arrière est que des millions de personnes s’opposent à la combustion des énergies fossiles, qui contribuent à augmenter l’effet de serre. Sinon, l’avidité triomphera et ceux qui font la course au profit gagneront. Car l’avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants ne les intéresse pas".

Le film "Late night" avec Emma Thompson est à découvrir ou redécouvrir mardi 12 juillet sur Tipik à 23h05.