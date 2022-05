Environnement et santé : un vieil arbre aurait plus d’effets positifs sur la santé que dix jeunes arbres

Un vieil arbre a plus d’effets positifs sur la santé d’une personne que dix jeunes arbres, selon une vaste étude menée par la KU Leuven. L’étude dont les résultats ont été publiés mercredi dans la prestigieuse revue Environmental Health Perspectives a pu établir des liens entre la présence de différents types d’arbres et l’utilisation de médicaments pour les troubles cardiovasculaires et mentaux.

La science avait déjà mis en avant les effets positifs sur la respiration, le cœur et les vaisseaux sanguins, le sommeil… (etc.) induits par la nature. Pour la première fois maintenant, une étude détaillée a été réalisée en faisant la distinction entre différents types de plantes allant de l’herbe, aux arbustes en passant par les arbres jeunes et vieux.