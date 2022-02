Environnement et réchauffement climatique : les glaciers de montagne recèleraient moins d’eau qu’estimé, selon une étude

En revanche, l’impact est potentiellement dévastateur pour les populations qui dépendent des glaciers pour boire, pour l’agriculture ou pour l’énergie hydraulique.

Certes, l’étude montre des différences régionales importantes et certains glaciers sont bien plus volumineux qu’estimé, en particulier ceux de l’Himalaya qui contiennent 37% plus de glace.

Mais à l’inverse, les réserves en eau des glaciers des Andes sont environ 27% inférieures à ce qui était estimé précédemment.

Conséquence : par exemple, dans le bassin de La Paz en Bolivie, où un tiers des ressources en eau proviennent de la fonte des glaces lors de la saison sèche, "il est inévitable que le réservoir plus réduit de glace aura un impact plus tôt qu’anticipé", écrivent les chercheurs.

Sous l’effet du réchauffement de la planète, les glaciers fondent, de plus en plus vite. Dans un rapport spécial en 2019, le groupe d’experts de l’ONU sur le climat (Giec) estimait que les glaciers de basse altitude comme ceux des Alpes pourraient perdre 80% de leur volume d’ici 2100 et que beaucoup pourraient disparaître totalement.