Environnement : comment enclencher le changement ?

Beaucoup de gens savent quels petits gestes du quotidien ils doivent accomplir pour réduire leur empreinte carbone. S’ils ont l’impression que ces petits gestes ne sont suivis d’aucune action collective, d’aucune décision politique ou économique, effectivement ils peuvent se sentir découragés. C’est pour ça qu’il est extrêmement important de le faire ensemble et donc d’agir comme citoyen de manière collective.

Le grand défi démocratique derrière la question du changement climatique, c’est d’éviter qu’il y ait une sorte de discordance entre nos actions individuelles et nos actions collectives. "Réconcilier les deux paraît absolument essentiel et ça ne se fera que par des actions collectives et cela peut être un facteur de motivation et d’engagement", conclut notre expert, François Gemenne.