Environnement : 6 astuces pour être plus éco-responsable dans la salle de bains

Utiliser du shampooing sec

Utiliser du shampooing sec, c’est aussi réduire son impact écologique. En effet, en rafraîchissant nos cheveux avec ce dernier, on espace les shampooings et on économise jusqu’à 500 litres d’eau par an.

Réduire son temps de douche

En Wallonie, la consommation moyenne d’eau est de 93 litres par jour par habitant contre 96% à Bruxelles et 99% en Flandre. En Belgique, nous sommes plus ou moins bons élèves quand on sait qu’aux États-Unis ou au Japon, cette moyenne s’élève à plus de 250 litres par personne par jour. Pour réduire autant que possible notre consommation d’eau, on privilégie la douche qui consomme 60 litres plutôt que le bain qui en consomme le double soit 120 litres.

On développe également certains petits réflexes : quand on prend sa douche, on pense à arrêter l’eau quand on se lave les cheveux et quand on se brosse les dents, on ferme le robinet. Saviez-vous qu’il existe des “timers “de douche pour être alerté quand notre temps est dépassé ou encore des pommeaux de douche économiques qui font parfois diminuer la consommation d’eau de 50% ?