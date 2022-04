Environnement : 1974, la Belgique a son Premier ministre de l’environnement

On parle écologie et on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1974. Cela fait seulement une année que la Belgique a créé un ministère de l’environnement ; bien avant cela ce n’était pas du tout une préoccupation de nos dirigeants. Par la même occasion sera créé l’office du conseil supérieur de la conservation de la nature, c’était il y a cinquante ans.

"C’est suite à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature que ce matin le ministre de l’agriculture a installé le conseil supérieur de la conservation de la nature. Conseil qui sera chargé d’étudier, de coordonner les actions en faveur du milieu où nous vivons.

L’eau est un produit rare, cher et difficile à se procurer. Le gaspillage est un crime.

Rappelons que la Journée de la Terre (22 avril) est la bonne occasion pour les réseaux sociaux de s’engager pour l’environnement. C’est notamment le cas de Meta.

