Environ 76 millions de décès liés à l’hypertension sont évitables

Environ 1,3 milliard de personnes, un tiers des adultes, sont atteintes d’hypertension, selon le premier rapport de l’OMS sur cette question. Et environ 76 millions de décès en raison de cette pathologie pourraient être évités d’ici 2050, a-t-elle dit mardi à Genève. "C’est un moment important", a affirmé à la presse une responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en dévoilant le rapport.

Le problème principal est que la moitié des personnes affectées ne le savent pas et que leur nombre a doublé en une trentaine d’années et il devrait encore augmenter avec le vieillissement de la population. Les trois quarts des malades se trouvent dans un pays pauvre ou en développement. Et quatre personnes sur cinq ne sont pas sous contrôle.