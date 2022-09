Environ 60.000 visiteurs au Week-end de la bière à Bruxelles

Quelque 60.000 personnes ont pris part au Week-end de la Bière belge qui se clôturait dimanche soir. Trois jours durant, une cinquantaine de brasseries ont proposé en dégustation un demi-millier de bières différentes.

Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, les brasseurs étaient contents de reprendre leur bain de foule annuel sur la Grand-Place de Bruxelles. "Le sentiment est positif. Ce Week-end, c’est la vitrine de notre savoir-faire et de la diversité de la culture de la bière. Les exposants ont aussi pu faire découvrir leurs nouvelles bières", explique Krishan Maudgal, directeur de l’ASBL Brasseurs belges.

Par le passé, l’événement a déjà attiré plus de monde, mais les organisateurs étaient satisfaits de cette édition "du retour". "A certains moments, les visiteurs ne pouvaient plus circuler tellement il y avait de monde et c’est que nous voulons éviter", ajoute Maudgal.