Environ 460 personnes bloquées en mer depuis plus d'une semaine

Depuis, les collaborateurs des deux entités font face à un nombre accablant de cas de déshydratation, d'infections et d'autres blessures. Deux femmes enceintes de neuf mois ont été évacuées.

"Le blocus actuel pour leur débarquement doit s'achever sans délai", a estimé le directeur des opérations de SOS Méditerranée. "La situation devient de plus en plus désespérée pour ceux qui cherchent sécurité et protection. Nous ne pouvons pas continuer à faire face à ce même défi", selon le président de la FICR Francesco Rocca.

"Nous avons besoin de solutions à long terme, y compris un engagement pour des voies légales sûres et régulières", ajoute-t-il. SOS Méditerranée et la FICR appellent les Etats européens à la solidarité et à garantir les droits humains.