Environ 300 cochons meurent dans l'incendie d'une étable dans le Limbourg

Un violent incendie dans une étable à Ophoven, près de Kinrooi dans la province du Limbourg, a coûté la vie à environ trois cents cochons vendredi soir, a fait savoir samedi le bourgmestre faisant fonction de Kinrooi, Wim Rutten (CD&V). L'incendie, qui s'est déclaré vers 20h00 dans une ferme, a provoqué un énorme dégagement de fumée. Des particules d'amiante provenant de la toiture de l'étable ont peut-être été libérées mais des examens supplémentaires sont nécessaires pour le certifier.

"Il y a cinq ans, la même ferme a également été touchée par un grave incendie. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Les pompiers ont nettoyé le site et les routes qui l'entourent. Des échantillons ont été prélevés dans la zone plus large pour voir s'il y a une concentration accrue d'amiante. Nous devons attendre et voir quand ces résultats seront connus", a précisé M. Rutten (CD&V).

La commune de Kinrooi suivra de près les résultats de l'échantillonnage. Dès qu'ils seront connus, les résidents en seront informés. Pour l'instant, les riverains sont invités à faire attention lors de la consommation de légumes et de fruits de leur propre jardin.