Environ 200 personnes rassemblées ce jeudi soir à Ixelles un an après le début du mouvement #Balancetonbar

"Il est temps qu’il y ait une vraie remise en question de manière transversale, de tous les secteurs", estime Laura, organisatrice du rassemblement. "C’est indéniable qu’on a réussi à instaurer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’agenda politique et médiatique. Mais on trouve que ça reste très timide", poursuit-elle.

En amont, la police s’attendait à ce qu’environ 400 personnes soient présentes pour la manifestation. Un cortège de motos et de vélos a été déployé pour l’occasion. Bien qu’inférieur au nombre anticipé par la police, le mouvement a rassemblé une foule d’environ 200 étudiantes et étudiants. "On organisera des événements tant que c’est nécessaire. On peut déjà se donner rendez-vous l’année prochaine je pense", déplore l’organisatrice du rassemblement.