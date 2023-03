Envirolead : les riverains manifestent à l’entrée du conseil communal de Mons

C’est accompagnés de tracteurs qu’une soixantaine d’agriculteurs et de riverains sont venus manifester leur désapprobation face au projet d’extension de l’usine de recyclage de batteries au plomb de la société Envirolead. Ils ont pu interpeller les membres du conseil communal et leur faire part de leurs craintes face à ce projet qui doit prendre place zoning de Ghlin-Baudour. Une extension de l’usine qui a déjà reçu le feu vert de la région wallonne et dont la vente du terrain par l’intercommunale IDEA est toujours suspendue à la décision du Conseil d'État.

Des riverains satisfaits

"Nous sommes venus au conseil communal pour demander s’il était possible de financer de nouvelles études au regard des nouvelles données que nous avons aujourd’hui en notre possession. Il semblerait que la Ville est plutôt positive à cette idée de refaire des études sur l’impact de cette usine sur la santé et l’environnement. Nous sommes donc satisfaits, d’autant plus que le bourgmestre affirme vouloir travailler avec les communes de Saint-Ghislain et Jurbise aussi concernées par ce projet", explique Gérald Vanderlin membre fondateur du comité de riverains "Non à Envirolead".

L’argument de l’emploi "pas recevable"

Suite à l’interpellation des citoyens, c’est l’échevin de l’Urbanisme et de la Régie foncière, Maxime Pourtois, qui a pris la parole pour tenter de les rassurer sur les impacts de cette future usine et sur la création d’emploi qui découlera de ce projet (création annoncée de 140 postes). Ce à quoi Gérald Vanderlin rétorque : "Toujours et encore ce chantage à l’emploi. Si on fait la balance entre ce que rapporte à l’État les potentiels emplois face aux coûts que représentent les personnes potentiellement contaminées au cadmium, qui sera rejeté dans l’atmosphère et dans l’eau par cette usine, nous arrivons à un déficit d’environ 2 millions d’euros".

Une motion des Engagés

Dans la suite du conseil communal, le groupe Agora/Les Engagés devait déposer une motion demandant au collège communal de Mons d’adresser par écrit son opposition au projet d’Envirolead auprès du gouvernement wallon.

De leur côté les riverains comptent lancer d’autres actions pour s’opposer à ce projet. La décision du Conseil d’État quant à la vente du terrain n’est pas attendue avant le mois de juin voire septembre.