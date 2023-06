Envirolead : le Conseil d’État rejette le recours en suspension déposé par le Comité de riverains

Le Conseil d’État a rejeté le recours en suspension au projet d’Envirolead déposé par le comité de riverains en janvier dernier. La demande des riverains est fondée sur les risques de contamination des eaux souterraines et le manque d’information sur les incidences de l’activité de cette usine sur l’environnement. Le conseil d’Etat estime que l’urgence, les inconvénients et la gravité des éléments avancés par les riverains ne sont pas démontrés.

Le comité de riverains n’est pas étonné par cette décision du Conseil d’État. "On s’y attendait, car cela fait partie de la procédure en suspension. On pouvait s’attendre à ce que la situation d’urgence soit rejetée, mais on ne désespère pas, car la procédure continue. Nous entamons une nouvelle procédure en annulation pour faire annuler ce permis d’urbanisme. Certes, l’usine pourrait se construire, mais nous n’avons pas joué toutes nos cartes. On pourra établir les faits lors du verdict final", explique Gérald Vanderlin membre fondateur du comité de riverains.

Pour l’entreprise Envirolead et son représentant François Hanton, ce rejet confirme le long travail de l’entreprise pour obtenir le permis. "Nous ne sommes pas surpris. Le rapport de l’auditeur qui avait été diffusé nous indiquait que le rejet de la suspension serait prononcé. Pour nous, c’est une confirmation de ce qu’on attendait et c’est une bonne nouvelle pour continuer à avancer vers les prochaines étapes du projet. Nous allons maintenant concrétiser l’achat du terrain et poursuivre les appels d’offres pour définir avec qui on travaillera pour la construction de cette usine", commente le directeur commercial d’Envirolead.

Pour rappel, les ministres wallons Céline Tellier et Willy Borsus avaient délivré à Envirolead les autorisations nécessaires pour la construction et l’exploitation d’une usine de recyclage de batteries au plomb et de production de produits finis à base de plomb à Ghlin. À la suite de cette décision, le comité de riverains qui s’oppose au projet avait introduit un recours en suspension auprès du Conseil d’État.

Envirolead est la branche commerciale d’un groupe industriel britannique. Elle déclare vouloir développer l’usine de recyclage de batteries la plus moderne d’Europe. Selon ses représentants, l’ensemble des conditions reprises dans le permis délivré par la Région wallonne sont les plus strictes en matière de santé et de sécurité pour les riverains. L’entreprise belge dit se tenir à la disposition des autorités locales, car la Ville de Mons réalise une étude complémentaire et contradictoire sur cette future implantation. Eurolead souhaite commencer les travaux au plus tard début 2024, pour une durée estimée à deux ans.