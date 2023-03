Envirolead : le conseil communal de Mons adopte à l’unanimité une motion contre le projet d’usine de recyclage de batteries au plomb à Ghlin

Une soixantaine d’agriculteurs, certains venus en tracteur, et de riverains étaient venus manifester leur désapprobation à l'entrée du conseil face au projet Envirolead. Ils ont pu interpeller les conseillers et leur faire part de leurs craintes face à ce projet qui doit prendre place au zoning de Ghlin-Baudour. Ce projet d’usine a déjà reçu le feu vert de la région wallonne. Et la vente du terrain par l’intercommunale IDEA est toujours suspendue à la décision du Conseil d’État.

"Nous sommes venus au conseil communal pour demander s’il était possible de financer de nouvelles études au regard des nouvelles données que nous avons aujourd’hui en notre possession", nous disait Gérald Vanderlin, membre fondateur du comité de riverains, au début de la séance. "La Ville semble plutôt positive à cette idée de refaire des études sur l’impact de cette usine sur la santé et l’environnement. Nous sommes d’autant plus satisfaits que le bourgmestre affirme vouloir travailler avec les communes de Saint-Ghislain et Jurbise aussi concernées par ce projet", explique Gérald Vanderlin.