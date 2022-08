Le centre sportif – Porte de trèves de Bastogne a été inauguré le 25 mars 1983. A l’heure actuelle, le centre possède une piscine (rénovée en 2015) avec un bassin d’une distance de 25 m où la température est de 27,5°C, un bassin d’apprentissage chauffé à 29°C et un wellness (hammam, sauna et jacuzzi). Il possède deux plateaux sportifs, un dojo, une salle de gymnastique flambant neuve (inaugurée le 18 mai 2018), une salle de danse, une salle polyvalente, un mur d’escalade, deux salles de réunion, une taverne. Une aire multisports et une petite piste de rollers complètent l’extérieur.

Adresse : Rue Gustave Delperdange, 5A à 6600 Bastogne