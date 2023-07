Envie de vivre la vie de château le temps d’une journée ? Rendez-vous à Bouillon, Vêves et Seneffe

Le Château fort de Bouillon est un des plus grands châteaux forts de Belgique, riche de plus de 1000 ans d’histoire. Dressé sur trois pitons rocheux, il domine la ville et offre un magnifique panorama sur celle-ci et la Semois. Lors de la visite, il est possible de découvrir un art très répandu à l’époque médiévale : la fauconnerie, avec des faucons, des aigles, des chouettes dans un spectacle à l’humour décalé. Possibilités aussi de chasses aux trésors, dégustation de produits locaux (bergerie d’Acremont), nocturnes.