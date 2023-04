Envie de "vivre et travailler au Québec" ? Une campagne du Forem propose 700 emplois au Canada

"Vivre et travailler au Québec", c'est l'intitulé d'une campagne de recrutement qui s'adresse à des candidats belges. A Liège, une séance d’information a lieu ce mercredi au Forem.

Une cinquantaine d'entreprises basées au Québec ont en effet lancé un appel à candidatures en Belgique pour plus de 700 postes. Des séances d'information sont organisées durant toute cette semaine en Wallonie et à Bruxelles.

Le liégeois Eddy Rixhon a fait ce choix de postuler pour un emploi au Canada et vit depuis douze ans à Montréal. Depuis quelques mois, il a obtenu le statut de citoyen canadien.

"On a trouvé à Montréal tout ce qu’on cherchait avant tout pour nos enfants, c'est-à-dire des opportunités par rapport à des études qui étaient intéressantes. Mes enfants travaillent et gagnent leur vie dans la culture. Ma fille fait de la danse contemporaine. Elle gagne sa vie comme danseuse professionnelle. Mon fils est technicien-éclairagiste. Il est tout le temps en tournée avec des artistes québécois de renom. Ils ont trouvé là-bas de quoi gagner leur vie. On trouve du travail et puis, l’entreprenariat est vraiment encouragé. Si vous avez une passion à développer, la procédure est vraiment simplifiée. Depuis que je suis arrivé, j’ai touché à plein de choses. J’ai travaillé comme coordinateur de tournées de spectacles. Aujourd’hui, je suis coordinateur au palais des congrès de Montréal. Je suis engagé par le gouvernement. Il y a plein d’opportunités". Et de résumer : "C’est un peu ce rêve américain, mais en français".

Chaque année, entre 200 et 300 Belges décident de postuler pour un emploi dans la province canadienne.