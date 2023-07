Envie de vacances et d’exotisme : des succulentes au menu !

Au-delà de tous les paramètres d’orientation, de sélection des plantes, Guy a un secret, son substrat : " C’est comme la recette du Coca-Cola, la base, c’est de la Chabazite qui vient d’Italie, un minéral connu pour sa capacité de rétention d’eau ". Pour le reste, c’est l’expérience et la connaissance toujours plus fine des plantes qu’il apprivoise depuis 17 ans qui permettent à Guy de se lancer dans des créations artistiques de plus en plus audacieuses dont il rêve de les voir exposées dans des lieux prestigieux. La Mamounia à Marrakech, les maisons Chanel ou Cartier, ce sont les écrins dont il rêve. Sélectionné pour le concours des plus beaux jardins secrets de France, Guy attend son heure en ne cessant d’innover.