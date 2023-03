Envie de théâtre avec ''Le Mensonge'', de parcours Art nouveau ou d’une exposition sur le passé et avenir de notre civilisation ?

Au théâtre Royal des Galeries, situé galerie de la reine à Bruxelles : ''Le Mensonge''.

Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses amies avec une autre femme et se trouve confrontée à ce dilemme entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? Paul, son mari, tente de la convaincre qu’elle doit absolument lui cacher la vérité. Il fait ainsi l’éloge du mensonge. Est-ce seulement pour défendre son ami ? Ou a-t-il lui aussi des choses à cacher ? À moins que ce ne soit elle qui avance masquée ? La pièce ''Le Mensonge'' écrit par Florian Zeller joue avec toutes les armes de la comédie pour mieux égarer, avec une efficacité particulièrement désarmante. Cette pièce interroge plus particulièrement le mensonge dans le couple. Faut-il dire la vérité, ce qui détruirait le couple ou faut-il ne rien dire donc mentir pour sauver le couple ? L’auteur brouille les pistes, passe de la vérité au mensonge et vice et versa, ce qui donne des scènes très drôles où le spectateur est témoin de cette duperie ou pas. Le travail avec les comédien (ne) s a été de trouver la sincérité dans le mensonge et ainsi de ne rien dévoiler de la vérité. Votre plaisir sera de trouver la vérité dans le mensonge. ''Le Mensonge'' mis en scène par Rosalia Cuevas est à voir avec Hélène Theunissen, Patrick Ridremont, Alexis Goslain et Cécile Florin. Le spectacle se joue au théâtre des galeries jusqu’au 2 avril prochain. Réservations : trg.be

2023 est l’année de l’Art nouveau à Bruxelles !

En 1893, l’architecte Victor Horta mettait les dernières touches à l’hôtel Tassel, œuvre fondatrice de l’Art nouveau à Bruxelles. 130 ans plus tard, Bruxelles profite de cette date anniversaire pour célébrer l’Art nouveau dans toute sa diversité et s’affirmer comme la capitale de ce courant artistique international. Dans ce cadre du 11 au 26 mars, le Brussels Art Nouveau and Art Deco se tient dans différents lieux à Bruxelles. Au cœur du festival : les visites guidées d’intérieurs Art nouveau et Art déco habituellement fermés au public. En complément, d’autres activités sont organisées : expositions, concerts, activités pour les familles. Toutes les infos se trouvent sur www.banad.brussels

Expo au Musée L de Louvain la Neuve "Fossiles et Fictions" vous invite à réfléchir sur l’impact que notre civilisation laissera en matière d’écologie, de déchets et de technologies.

Elle permet également d’entreprendre un incroyable voyage dans la longue histoire de l’évolution, au travers de la diversité d’un monde aujourd’hui disparu. Les créations originales d’étudiants en arts visuels de l’école ARTS laissent place à l’imaginaire de par la reconstitution de ces animaux disparus et la vision d’un possible futur humain et non-humain. Une exposition poussant à la réflexion à ne pas manquer au Musée L jusqu’au 18 mai : museel.be/fossiles-fictions