Envie de stimuler votre créativité ? Rendez-vous au B3 à Liège

Un "centre de ressources", 8000 m2 de livres de DVD, de CD, mangas BD et de vinyles, à consulter sur place ou disponibles à la location, le tout visible depuis l’entrée pour faciliter les connexions physiques et visuelles…

Un espace "exploratoire des possibles" dédié à la créativité au moyen d’outils numériques, d’ateliers partagés et d’un espace digital dédié à la culture numérique et qui met gratuitement plusieurs outils à disposition de tous, imprimantes numériques, brodeuse numérique, découpeuse laser… et offre aussi un accompagnement dans la création.

Une "pépinière d’entreprises" qui s’adresse aux petites entreprises culturelles et créatives qui ont besoin de soutien pour se lancer ou pour développer une activité. Un espace qui a été pensé pour encourager et stimuler la créativité, la productivité et l’échange de connaissances entre entrepreneurs créatifs et innovants.

Sans oublier le forum d’actualité (presse et périodiques), la salle d’étude ou encore la possibilité de consulter des collections et des œuvres d’art mais aussi de jouer à des jeux de société sur place. L’idée est d’avoir un endroit où se poser confortablement et rester longtemps sur place.