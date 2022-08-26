Дюкасс Ат

Понад п'ять століть Дюкасс змушує Атоіс танцювати кожні 4 вихідні серпня. Там трапляються гіганти, танки, історичні групи. Також, там можна спробувати пиріг з дуже особливим смаком, який не можна їсти в іншу пору року. Цей дукасс також є історією Давида, який щороку стикається з Голіафом. І часто тріумфує!

Традиція сягає середньовіччя. Без присутності "гігантів" нічого б не було. Висотою кілька метрів, вагою понад 100 кілограмів вони крутяться серед натовпу завдяки мужнім "носіям". Парад розтягується на кілька днів і відвідує понад 50 000 відвідувачів. У 2005 році ЮНЕСКО визнала Ducasse d'Ath "нематеріальною культурною спадщиною людства".

Деякі основні моменти Ducasse

Суботній день

Велетень Голіаф веде свою наречену до вівтаря церкви Сен-Жульєн для "Вечірні в Гуяссе". Потім молодята прямують до ратуші, де герой Атоса протистоїть пастуху Давиду в легендарній битві. Роль Давида виконує юнак з Атоїса. Він повинен кинути м'яч у певне місце, у черево велетня Голіафа. Напруга на піку. Перемога не відома заздалегідь: якщо Пастух перемагає в сутичці, велетні починають свій традиційний танок. Інакше вони йдуть без танців.

Неділя з 9.45 до 15.00 год.

Сім велетнів супроводжують процесію через місто Ат. Шоу того варте: тут не менше 8 флейтів, духові оркестри, історичні колективи. І знову велетні танцюють на вулиці. Не пропустіть також коня Баярда та його 630 кілограмів. Його несуть 16 чоловіків, які допомагають йому зробити пірует під оплески натовпу.