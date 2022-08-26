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Ukraine - Україна

Цікаві заходи цими вихідними | Envie de sortir ce week-end?

il y a 50 minutesTemps de lecture5 min
Par Charlotte Legrand

 

Дюкасс Ат

Понад п'ять століть Дюкасс змушує Атоіс танцювати кожні 4 вихідні серпня. Там трапляються гіганти, танки, історичні групи. Також, там можна спробувати пиріг з дуже особливим смаком, який не можна їсти в іншу пору року. Цей дукасс також є історією Давида, який щороку стикається з Голіафом. І часто тріумфує!

Традиція сягає середньовіччя. Без присутності "гігантів" нічого б не було. Висотою кілька метрів, вагою понад 100 кілограмів вони крутяться серед натовпу завдяки мужнім "носіям". Парад розтягується на кілька днів і відвідує понад 50 000 відвідувачів. У 2005 році ЮНЕСКО визнала Ducasse d'Ath "нематеріальною культурною спадщиною людства".

Деякі основні моменти Ducasse

Суботній день

Велетень Голіаф веде свою наречену до вівтаря церкви Сен-Жульєн для "Вечірні в Гуяссе". Потім молодята прямують до ратуші, де герой Атоса протистоїть пастуху Давиду в легендарній битві. Роль Давида виконує юнак з Атоїса. Він повинен кинути м'яч у певне місце, у черево велетня Голіафа. Напруга на піку. Перемога не відома заздалегідь: якщо Пастух перемагає в сутичці, велетні починають свій традиційний танок. Інакше вони йдуть без танців.

 

Неділя з 9.45 до 15.00 год.

Сім велетнів супроводжують процесію через місто Ат. Шоу того варте: тут не менше 8 флейтів, духові оркестри, історичні колективи. І знову велетні танцюють на вулиці. Не пропустіть також коня Баярда та його 630 кілограмів. Його несуть 16 чоловіків, які допомагають йому зробити пірует під оплески натовпу.

 

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Брюссельський 8-й випуск Брюссельського фестивалю томатів у Ferme Nos Pilifs

 

Це не жарт! У Бельгії у помідорів справді є свій власний фестиваль! Це відбувається в Ferme Nos Pilifs у Брюсселі. У програмі цього випуску: презентація майже 1400 сортів реліквійних помідорів, багато порад, як найкраще зібрати насіння та виростити овочі, дегустація органічної продукції, обрання найкращого помідора, конференції, Усе це, звісно, ​​у святковій та дружній атмосфері.

Коли ? 27 та 28 серпня 2022 року з 10.00 до 18.00 год.

Де? Наша ферма Pilifs -347 Trassersweg-1120 Brussels

Практична інформація:  Page Facebook - Site web

 

Sébastien Ciron

Артисти на плавучій сцені в Туїні

 

Цей музичний фестиваль проходить у місці з багатою історією, в абатстві Ольн. Багато артистів чергуватимуть на плавучій сцені на березі Самбри. Серед найбільш очікуваних можна відзначити Calogero, Henri PFR, Mustii, Soso Maness, Kid Noize… Фестиваль робить ставку на дуже різноманітну програму, починаючи від електро і закінчуючи репом та поп музикою. Для більшої безпеки буде налагоджена система "безготівка": поповнена картка для здійснення покупок на сайті. Дітям до 12 років вхід безкоштовний. У травні організатори фестивалю оголосили про надання 500 фестивальних абонементів вартістю 10 євро, щоб українці-переселенці могли взяти участь у цьому сімейному заході та, можливо, зустрітися там з людьми.

Коли ? 26 серпня о 17.00, 27 та 28 з 13.00 год.

Де? Абатство Ольн – 6534 Thuin

 

Практична інформація: Page Facebook – Site web 

 

 

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10-й випуск Західного фестивалю в Гавре

Вже 10 років село Гавре приймає індіанців, ковбоїв, траперів... Достатньо, щоб поринути в міфічну історію Далекого Заходу. Жителі півдня та півночі також змагатимуться за реконструкцію, серед інших шоу, шоу, музики кантрі та індійських танців. Це екстра з Німеччини, Нідерландів, Франції… Хто зустрінеться цими вихідними в Гавре, щоб порадувати молодих і старих. Yihaa!

Коли ? З 26 по 28 серпня з 10:00 до 23:30 год.

Де? Rue du Château 2 – 7021 Havré

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Envie de sortir? Quelques idées pour vous...

 

La Ducasse d’Ath

Depuis plus de cinq siècles, la Ducasse fait danser les Athois chaque 4e weekend d’août. On y croise des géants, des chars, des groupes historiques. On y mange une tarte au goût très spécial, qu’on ne peut pas manger à un autre moment de l’année. Cette ducasse c’est aussi l’histoire de David, qui affronte Goliath chaque année. Et souvent triomphe !

La tradition remonte au Moyen-âge. Elle ne serait rien sans la présence des " géants ". Hauts de plusieurs mètres, ils pèsent plus de 100 kilos et circulent parmi la foule grâce à de courageux " porteurs ". La parade s’étale sur plusieurs jours et voit défiler plus de 50 000 visiteurs. En 2005, la Ducasse d’Ath a été reconnue " Patrimoine culturel immatériel de l’humanité " par l’Unesco.

Quelques temps forts de la Ducasse

Le samedi après-midi

Le géant Goliath conduit sa fiancée à l’autel de l’Eglise St Julien pour les " Vêpres Gouyasse ". Les mariés se dirigent ensuite vers l’Hôtel de Ville où le héros athois affronte  le berger David dans un combat légendaire. Le rôle de David est tenu par un jeune Athois. Il doit lancer une balle à un endroit précis, dans le ventre du géant Goliath. La tension est à son comble. La victoire n’est pas connue d’avance : si le Berger remporte le combat, les géants entament leur danse traditionnelle. Dans le cas contraire, ils repartent sans danser.

 

Le dimanche de 9h45 à 15h

Sept géants accompagnent le cortège à travers la ville d’Ath. Le spectacle en vaut la peine : on compte pas moins de 8 chars, des fanfares, des groupes historiques. A nouveau, les géants dansent en rue. A ne pas manquer non plus, le cheval de Bayard et ses 630 kilos. Il est porté par 16 hommes, qui l’aident à faire des pirouettes sous les applaudissements de la foule.

 

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Bruxelles 8e édition du Brussels Tomato Festival à la Ferme Nos Pilifs

 

Ce n’est pas une blague ! En Belgique, la tomate a bel et bien son propre festival ! Cela se passe à la Ferme Nos Pilifs à Bruxelles. Au programme de cette édition : la présentation de près de 1400 variétés de tomates anciennes, de nombreux conseils pour récolter vos graines et cultiver au mieux vos légumes, des dégustations de produits bios, l’élection de la meilleure tomate, des conférences, un village gourmand, etc. Le tout bien sûr dans une ambiance festive et conviviale.

Quand ? Les 27 et 28 août 2022 de 10h00 et 18h00

Où ? La Ferme Nos Pilifs -347 Trassersweg-1120 Bruxelles

Infos pratiques : Page Facebook - Site web

 

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Des artistes sur une scène flottante, à Thuin

 

C’est dans un lieu chargé d’histoire, l’Abbaye d’Aulne, que se tient ce festival de musique. De nombreux artistes vont se relayer sur une scène flottante en bord de Sambre. Parmi les plus attendus, on peut citer Calogero, Henri PFR, Mustii, Soso Maness, Kid Noize…Le festival mise sur une programmation très variée, allant de l’Electro au Rap en passant par la Pop. Pour plus de sécurité, un système " cashless " sera mis en place : une carte rechargeable pour effectuer ses achats sur le site. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Au mois de mai, les organisateurs du festival avaient annoncé la mise à disposition de 500 Pass Festival au prix de 10 euros, pour permettre aux déplacés ukrainiens de participer à cet événement familial, et peut-être y faire des rencontres. Les CPAS se sont chargés de la répartition des entrées.

Quand ? Les 26 à 17h00, 27 et 28 août dès 13h00

Où ? Abbaye d’Aulne – 6534 Thuin

Infos pratiques : Page Facebook – Site web

 

 

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10e édition du Western Festival à Havré

 

Depuis 10 ans, le village d’Havré accueille indiens, cowboys, trappeurs… De quoi replonger dans l’histoire mythique du Far-West. Sudistes et Nordistes s’affronteront également le temps d’une reconstitution, entre-autres shows, spectacles, musique country et danse indienne. Ce sont des figurants venus d’Allemagne, Pays-Bas, France… Qui se retrouveront ce week-end à Havré afin de ravir petits et grands. Yihaa !

Quand ? Du 26 au 28 août de 10h00 à 23h30

Où ? Rue du Chateau 2 – 7021 Havré

Infos pratiques : Page Facebook

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