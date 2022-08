Envie de sortir? Quelques idées pour vous...

La Ducasse d’Ath

Depuis plus de cinq siècles, la Ducasse fait danser les Athois chaque 4e weekend d’août. On y croise des géants, des chars, des groupes historiques. On y mange une tarte au goût très spécial, qu’on ne peut pas manger à un autre moment de l’année. Cette ducasse c’est aussi l’histoire de David, qui affronte Goliath chaque année. Et souvent triomphe !

La tradition remonte au Moyen-âge. Elle ne serait rien sans la présence des " géants ". Hauts de plusieurs mètres, ils pèsent plus de 100 kilos et circulent parmi la foule grâce à de courageux " porteurs ". La parade s’étale sur plusieurs jours et voit défiler plus de 50 000 visiteurs. En 2005, la Ducasse d’Ath a été reconnue " Patrimoine culturel immatériel de l’humanité " par l’Unesco.

Quelques temps forts de la Ducasse

Le samedi après-midi

Le géant Goliath conduit sa fiancée à l’autel de l’Eglise St Julien pour les " Vêpres Gouyasse ". Les mariés se dirigent ensuite vers l’Hôtel de Ville où le héros athois affronte le berger David dans un combat légendaire. Le rôle de David est tenu par un jeune Athois. Il doit lancer une balle à un endroit précis, dans le ventre du géant Goliath. La tension est à son comble. La victoire n’est pas connue d’avance : si le Berger remporte le combat, les géants entament leur danse traditionnelle. Dans le cas contraire, ils repartent sans danser.

Le dimanche de 9h45 à 15h

Sept géants accompagnent le cortège à travers la ville d’Ath. Le spectacle en vaut la peine : on compte pas moins de 8 chars, des fanfares, des groupes historiques. A nouveau, les géants dansent en rue. A ne pas manquer non plus, le cheval de Bayard et ses 630 kilos. Il est porté par 16 hommes, qui l’aident à faire des pirouettes sous les applaudissements de la foule.