Envie de publier des thrillers comme Franck Thilliez ? L’auteur dévoile ses secrets d’écriture

Après Pandemia, Il était deux fois, 1991, le nouveau best-seller de Franck Thilliez est arrivé !

Mais en parallèle de Labyrinthes, le romancier gâte ses lecteurs en les plongeant dans les coulisses de son travail dans le livre Le plaisir de la peur. Il lève le voile sur ses secrets d'écriture et sur la manière dont il s'est lancé dans ce métier.

Après s'être nourri des histoires du Club des 5, d'Astérix et de Tintin, il découvre les romans de Stephen King. Et c'est la révélation. "À 14 ans, je lisais Stephen King et cela me donnait envie d'écrire. Quand je lisais Stephen King, cela me faisait très peur, cela me terrorisait, mais en même temps, j'avais cette notion de plaisir qu'ont les lecteurs de thriller. Quand je me suis mis à écrire, c'étaient forcément des histoires qui faisaient peur" raconte-t-il. "J'éprouvais le besoin, depuis 20 ans que j'écris, de rassembler tout ce que j'ai pu apprendre dans l'écriture : pourquoi je me suis mis à écrire un jour, comment cela s'est passé, le premier roman, la magie des premières fois, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une partie un peu biographique et puis une avec les questions qui reviennent toujours".

Le plaisir de la peur donne ainsi les mécanismes d'écriture pour permettre à certains lecteurs de devenir, pourquoi pas, les prochains Franck Thilliez ?