Envie de patiner ? Cette patinoire à Dinant est presque autonome en énergie

La fin d’année s'approche, la météo fraîchit et les marchés de Noël ne vont pas tarder à ouvrir leurs portes. Bref, les activités hivernales font tout doucement leur retour ! Et s’il y a bien une chose que certains attendaient, c’est de pouvoir rechausser les patins et de retrouver les sensations de la glisse.

Mais cette année, le coût énergétique a dissuadé de nombreuses communes d’installer une patinoire lors de leur traditionnel marché de Noël. Au vu de leur caractère énergivore, installer de telles infrastructures ne semble pas opportun pour les pouvoirs locaux.

À Dinant néanmoins, une patinoire est installée déjà depuis la mi-octobre, et ce pour une période de trois mois. A l’heure où les factures d’énergies explosent, cette décision peut donc surprendre. Mais la patinoire est en réalité alimentée par 800m2 de panneaux solaires et serait, d’après son patron Olivier Pitance, presque autonome en électricité.

" L’entreprise est totalement équipée de panneaux solaires depuis cinq ans ", explique le directeur de Dinant Evasion à Matélé. " Depuis, chaque année, on isole un bâtiment. On est donc en surproduction photovoltaïque. Tout ce surplus est utilisé pour la patinoire. Théoriquement, on ne devrait pas être loin du zéro consommation énergétique. "

>> Le reportage complet de Matélé : " Cela nous permet de maintenir l’emploi "

Avant l’ouverture de la patinoire, c’est 54% de l’énergie produite par les panneaux qu’il restait à consommer. " Pour tous ceux qui ont des panneaux photovoltaïques, on sait que pour que ce soit rentable et efficient, il faut consommer ce qu’on produit ", ajoute-t-il au micro de la RTBF. " Donc l’énergie, elle est disponible chez nous et notre job, c’est de faire plaisir aux gens. "

La création de cette patinoire va également permettre de maintenir de l’emploi dans une période habituellement plus creuse pour la société. 10 personnes seront employées cet hiver pour la patinoire.