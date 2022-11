Хочете покататися на ковзанах? | Envie de patiner ?

La fin d’année s'approche et les marchés de Noël ne vont pas tarder à ouvrir leurs portes. Bref, les activités hivernales font tout doucement leur retour ! Et s’il y a bien une chose que certains attendaient, c’est de pouvoir rechausser les patins et de retrouver les sensations de la glisse.

Mais cette année, le coût énergétique a dissuadé de nombreuses communes d’installer une patinoire lors de leur traditionnel marché de Noël. Au vu de leur caractère énergivore, installer de telles infrastructures ne semble pas opportun pour les pouvoirs locaux.

À Dinant néanmoins, une patinoire est installée déjà depuis la mi-octobre, et ce pour une période de trois mois. A l’heure où les factures d’énergies explosent, cette décision peut donc surprendre. Mais la patinoire est en réalité alimentée par 800m2 de panneaux solaires et serait presque autonome en électricité.

La création de cette patinoire va également permettre de maintenir de l’emploi dans une période habituellement plus creuse pour la société. 10 personnes seront employées cet hiver pour la patinoire.

D’autres communes ont annoncé que des patinoires de Noël ne seraient pas installées sur leur territoire cette année mais des alternatives ont également été trouvées. À Mons et à Namur, les patins à glace laisseront place… aux rollers.

À Charleroi, la patinoire sera bien de la partie mais la Ville a voulu repenser son utilisation pour faire des économies et limiter l’impact écologique.

Quant à Bruxelles, la ville a annoncé que la patinoire sera bien présente lors des Plaisirs d’Hiver.