Хочете покататися на ковзанах? | Envie de patiner ?

Наближається кінець року і скоро відкриють свої двері різдвяні базари. Одним словом, зимові розваги поволі повертаються! І якщо є щось, на що деякі люди чекали, це можливість знову одягнути ковзани та знову відкрити для себе відчуття ковзання.

Але цього року вартість електроенергії відмовила багато комун від встановлення ковзанки під час традиційного різдвяного ярмарку. Враховуючи їх енергоємність, встановлення такої інфраструктури не виглядає доцільним для місцевої влади.

У Дінані ж із середини жовтня вже встановили ковзанку, яка триватиме три місяці. У той час, коли рахунки за електроенергію різко зростають, це рішення може стати несподіванкою. Але фактично ковзанка живиться від 800 м2 сонячних панелей і буде майже самодостатньою в електроенергії.

Створення цієї ковзанки також допоможе зберегти зайнятість у зазвичай менш важкий для суспільства період. Цієї зими на ковзанку буде працевлаштовано 10 осіб.

Інші комуни заявили, що несерйозні різдвяні ковзанки цього року на їхній території встановлювати не будуть, але альтернативи теж знайшлися. У Монсі та Намюрі ковзани поступляться місцем… роликам.

У Шарлеруа ковзанка стане чудовою вечіркою, але місто захотіло переглянути її використання, щоб заощадити гроші та обмежити вплив на екологію.

Що стосується Брюсселя, місто оголосило, що льодовий каток буде присутній під час Plaisirs d'Hiver.