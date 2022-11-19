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Ukraine - Україна

Хочете покататися на ковзанах? | Envie de patiner ?

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il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Наближається кінець року і скоро відкриють свої двері різдвяні базари. Одним словом, зимові розваги поволі повертаються! І якщо є щось, на що деякі люди чекали, це можливість знову одягнути ковзани та знову відкрити для себе відчуття ковзання.

Але цього року вартість електроенергії відмовила багато комун від встановлення ковзанки під час традиційного різдвяного ярмарку. Враховуючи їх енергоємність, встановлення такої інфраструктури не виглядає доцільним для місцевої влади.

У Дінані ж із середини жовтня вже встановили ковзанку, яка триватиме три місяці. У той час, коли рахунки за електроенергію різко зростають, це рішення може стати несподіванкою. Але фактично ковзанка живиться від 800 м2 сонячних панелей і буде майже самодостатньою в електроенергії.

Створення цієї ковзанки також допоможе зберегти зайнятість у зазвичай менш важкий для суспільства період. Цієї зими на ковзанку буде працевлаштовано 10 осіб.

Інші комуни заявили, що несерйозні різдвяні ковзанки цього року на їхній території встановлювати не будуть, але альтернативи теж знайшлися. У Монсі та Намюрі ковзани поступляться місцем… роликам.

У Шарлеруа ковзанка стане чудовою вечіркою, але місто захотіло переглянути її використання, щоб заощадити гроші та обмежити вплив на екологію.

Що стосується Брюсселя, місто оголосило, що льодовий каток буде присутній під час Plaisirs d'Hiver.

 

Envie de patiner ?

La fin d’année s'approche et les marchés de Noël ne vont pas tarder à ouvrir leurs portes. Bref, les activités hivernales font tout doucement leur retour ! Et s’il y a bien une chose que certains attendaient, c’est de pouvoir rechausser les patins et de retrouver les sensations de la glisse.

Mais cette année, le coût énergétique a dissuadé de nombreuses communes d’installer une patinoire lors de leur traditionnel marché de Noël. Au vu de leur caractère énergivore, installer de telles infrastructures ne semble pas opportun pour les pouvoirs locaux.

À Dinant néanmoins, une patinoire est installée déjà depuis la mi-octobre, et ce pour une période de trois mois. A l’heure où les factures d’énergies explosent, cette décision peut donc surprendre. Mais la patinoire est en réalité alimentée par 800m2 de panneaux solaires et serait presque autonome en électricité.

La création de cette patinoire va également permettre de maintenir de l’emploi dans une période habituellement plus creuse pour la société. 10 personnes seront employées cet hiver pour la patinoire.

D’autres communes ont annoncé que des patinoires de Noël ne seraient pas installées sur leur territoire cette année mais des alternatives ont également été trouvées. À Mons et à Namur, les patins à glace laisseront place… aux rollers.

À Charleroi, la patinoire sera bien de la partie mais la Ville a voulu repenser son utilisation pour faire des économies et limiter l’impact écologique. 

Quant à Bruxelles, la ville a annoncé que la patinoire sera bien présente lors des Plaisirs d’Hiver.

 

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