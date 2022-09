Envie de marcher ? 22 marches Adeps sont organisées ces 24 et 25 septembre

Jallet fait partie de la commune d’Ohey. Ohey est un village campagnard qui veut miser sur la ruralité et qui veut aussi valoriser ce potentiel touristique. C’est pourquoi, la commune a développé l’idée qu’Ohey allait devenir le village de l’arbre. Un vaste programme de densification écologique a été mené. On a replanté à Ohey sur des dizaines de kilomètres de voiries des arbres et des haies de manière, notamment, à lutter contre la chute de la biodiversité. La commune incite d’ailleurs ses habitants à planter le plus possible d’arbres. Découvrez la région grâce aux 5, 10, 15 et 20 km Adeps prévus ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Salle Les Houlottes, rue Saint-Martin 4 [5354]

Contact : Comité gestion salle Les Houlottes – Marie-Christine Cossement – 0476 977.558