Envie de découvrir les métiers de la radio ? Rejoignez l’équipe de Tipik !

Cette offre s’adresse à tout·e étudiant·e en son, multimédia, radio à la recherche d’un stage. Il te faudra obligatoirement donner une convention de stage.

C’est une occasion unique d’intégrer l’équipe de production audio de Tipik ! Tu pourras approfondir tes connaissances en matière de mixage, de création sonore et de logiciel de production audio. Tu pourras apprendre à produire des jingles, des spot de publicités et bien d'autres choses encore.

Si tu es créatif·ve, passionné·e de musique et de radio, et que tu es as une bonne connaissance de Protools et d’Adobe Audition, contacte-nous ! Tu peux postuler jusqu’au 28 septembre au plus tard.