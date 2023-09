Envie de cinéma à petit prix, une comédie belge irrésistible et un film catastrophe français audacieux

A l’affiche un film belge, une comédie irrésistible : "Le Syndrome Des Amours Passées"

C’est sans doute l’un des meilleurs films belges de l’année, une comédie intelligente et hilarante. C’est le deuxième long métrage du duo Ann Sirot et Raphael Balboni, les grands gagnants des Magritte l’année dernière avec leur premier film : "Une Vie Démente". Le pitch de leur comédie est assez improbable. Un couple a des problèmes pour concevoir un enfant. Le médecin leur annonce qu’ils souffrent du syndrome des amours passées, pour le résoudre : ils doivent, chacun, recoucher avec leurs tous leurs ex. La liste est assez brève chez monsieur, un poil plus longue chez madame. Ce scénario déjanté donne lieu à des situations cocasses mais aussi à des réflexions modernes sur le couple et le poids de notre passé dans nos relations. "Le Syndrome Des Amours Passées" réactualise la comédie romantique de manière inventive et onirique, les acteurs sont d’une justesse folle et surtout le plus important pour une comédie, je vous le disais : c’est vraiment très très drôle. Voilà une comédie belge qui sort des clichés habituels et qui a gros potentiel pour plaire au grand public. C’est divertissant, c’est malin, c’est mon gros coup de cœur !