Envie de bouger? Des activités ont lieu partout en Wallonie et à Bruxelles ces 28,29 et 30 octobre !

Après 3 ans d’absence Le Festival bisARTS revient pour une 23e édition "Les Lumières de la Ville" ! Il occupera un nouveau lieu avec son chapiteau en plus du PBA et de "Charleroi danse". Grâce à cette extension, il pourra proposer plus d’une dizaine de spectacles et quelque 60 représentations. Si vous aimez le cirque, la danse, le théâtre et l’humour rendez-vous à Charleroi !

Quand ? Du 26 octobre au 5 novembre 2022

Où ? Village de Chapiteaux - Rue de la Garenne 16 / PBA – Palais des Beaux-Arts de Charleroi/ Charleroi danse - Place du Manège / Les Écuries - Boulevard Mayence 65C, 6000 Charleroi

Infos pratiques : Site web