Envie de bons polars : relisez la trilogie Fabio Montale

Dans les années 90, Jean-Claude Izzo a connu le succès avec ses trois romans publiés dans la Série Noire de Gallimard. " Total Kheops " est le premier volume de la trilogie Fabio Montale. C’est l’histoire d’un flic de Marseille qui a perdu ses illusions. Dans la ville portuaire les mafias recyclent dans l’économie l’argent sale des paradis fiscaux. Une toile de fond faite d’injustices avec cette constante montée de l’extrême droite. Elle attise les hantises pour détruire la capacité de solidarité des gens fauchés.

Les trois séquences que constituent " Total Kheops ", " Chourmo " et " Solea " témoignent de la conscience du lieu qui inspire Jean-Claude Izzo. Comme les Américains Jim Harrisson, James Crumley ou Thomas McGuane écrivent sur le Montana ou le Michigan, Izzo lit le monde dans le prisme de Marseille. Ses polars chantent le blues…

Fabio Montale nous perd dans le labyrinthe marseillais. Il mêle ses enquêtes et ses souvenirs. Il est à la recherche d’une lueur pour survivre. Rebelle, il lutte contre l’indifférence et le racisme. Sa liberté est une menace pour les gens de pouvoir. Mais il n’a rien à perdre.

Fabio Montale nous donne envie de découvrir Marseille.

Fabio Montale nous parle. Il perd ses deux grands amis de jeunesse. Des fils d’immigrés comme lui, citoyens du port. A Marseille d’où que l’on vienne on sera chez soi, toutes racines mêlées. Si Fabio est devenu flic, ses potes ont basculé dans le banditisme. Manu et Ugo meurent.

Et mourra aussi Leila, une jeune femme qui aime Fabio. Fabio qui ne s’attache pas. Trop de chimères le plombent. Marseille il l’a dans la peau. La ville lui a tout appris. Il l’a quittée. Sa traque des tueurs s’inscrit en contrepoint de l’actualité du monde. Avec Montale, dans son cabanon face à la mer ou dans des cafés populaires, on entend du jazz, croise des femmes aimées, passe du vin blanc au whisky tourbé, déguste des tomates parfumées de thym et d’huile d’olive.

On va des quartiers Nord avec leurs forêts de HLM au cabanon de Montale. Là, il va à la pêche. Le grand bonheur étant si lointain, s’accrocher à des éclats de plaisir est un remède accessible.

C'est quoi le ton d’Izzo ?

Ces lignes, peut-être…

Marseille n’est pas une ville pour touristes. Il n’y a rien à voir. Sa beauté ne se photographie pas. Elle se partage. Ici, il faut prendre partie. Se passionner. Etre pour. Etre contre. Etre, violemment. Alors seulement ce qui est à voir se donne à voir. Et là, trop tard, on est en plein drame. Un drame antique où le héros c’est la mort. A Marseille même pour perdre il faut savoir se battre

Pendant qu’il se confie en regardant un ferry qui s’éloigne, ombre sur le soleil couchant, Montale confie:

J’étais trop flic pour prendre la réalité au pied de la lettre. Des choses m’échappaient

D'autres livres de Jean-Claude Izzo

Il a écrit des recueils de poésie et deux romans qui sortent de la voie du polar.

" Les marins perdus " et " Le soleil des mourants " explorent les recoins amers de notre époque. C’est le bibliothécaire, le journaliste, l’animateur de radio de quartier, le militant Izzo qui nous interpelle. Né en 1945 à Marseille Jean-Claude Izzo s’y est éteint en 2000. Il allait sur ses 55 ans. Ses cendres ont été jetées à la mer.

L’écrivain préférait rêver le voyage et écouter les gens de retour. Peut-être est-ce pour cela qu’à St Malo, avec Michel Le Bris, il a lancé le festival Etonnants Voyageurs. Vingt ans après nous restent ses livres et ce ton qui prend aux tripes, toujours. Et qui donne envie de prendre le train pour Marseille. C’est là aussi que Rimbaud a fini ses jours en attendant un bateau qui partira sans lui.