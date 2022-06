Envie de balades pédestres ou VTT dans des paysages insolites : Destination Terrils

Et les terrils ont toujours inspiré les cinéastes.

Déjà s’envole la fleur maigre est un film noir et blanc du cinéaste belge Paul Meyer sorti en 1960. Influencé par le néoréalisme, tourné en français et en italien, il décrit la situation des immigrés dans le Borinage à la fin des années 1950, frappés par le chômage et remplis de nostalgie. Un rêve de tous les enfants : Descendre les pentes des terrils sur des couvercles de poubelles.