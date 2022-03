Envie d'une entrée pleine de fraîcheur ? Testez cette recette de gaspacho vert aux crevettes de "Fait maison" !

Commencez par nettoyer et couper les avocats en deux.

Epluchez le concombre et coupez-le grossièrement.

Ajoutez le tout dans un blender. Salez, poivrez et ajoutez un trait d’huile d’olive et une touche de tabasco si vous le souhaitez.

Ajoutez-y le jus des citrons verts et le bouillon de légumes.

