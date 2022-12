Envie d'une bouffée d'air (frais) ? 7 Marches Adeps sont organisées ce dimanche 18 décembre dans nos régions

Steenkerque se situe dans la commune de Braine-le-Comte en province du Hainaut. Au confluent de la Senne et de la Brainette, ce village, à la structure médiévale, est connu pour " son calme, son architecture, sa kermesse du 15 août et pour sa bataille", d’après l’office de tourisme. A la fin du XVIIe siècle, les Anglais de Guillaume d'Orange - Stadhouder de la Hollande et Roi d'Angleterre - et les Français du Roi Soleil s'y sont affrontés lourdement. Dans ce village, vous pourrez découvrir l’Eglise Saint-Martin, la Ferme de l’Hosté, le Moulin du Pont Tordoir, le Loupiot.

Circuits : 5 – 10 – 15 – 20 kilomètres

Lieu de rendez-vous : Place de Steenkerque 9 [7090]