Envie d’un bon plat de pâtes artisanales ? Découvrez l’Atelier des Pâtes Fraîches à Crisnée

Tenez-vous bien, il ouvre tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 19h30 dimanche compris ! Il vous propose une belle carte de ses plats et sauces et chaque semaine il y ajoute 4 ou 5 suggestions basées sur les demandes de ses clients. Imaginons que vous avez envie d’un osso bucco, vous lui suggérez votre demande et Enrico fera tout pour satisfaire votre gourmandise.

Tous les plats sont à réchauffer car Enrico ne veut pas faire de la concurrence aux restaurants qui pratiquent l’emporter. Si vous n’habitez pas à côté de l’Atelier des Pâtes Fraîches et comme tout est super frais, vous pouvez choisir de prendre des plats pour plusieurs repas et les congeler. Quant aux sauces, vous avez le choix entre plusieurs sortes en bocaux stérilisés et conditionnés de 2 à 6 personnes. Rien de plus simple pour les jours où vous n’avez pas le temps ou une visite impromptue.