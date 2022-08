Envie d'assister à une émission d'actualité en septembre prochain ?

Faites partie du public physique de l'émission "QR-Le Débat" !

Venez analyser les méandres de l’information belge dans les studios de la RTBF Bruxelles ! Le programme vous propose, chaque semaine, de réagir en tant que citoyen et de poser vos questions à nos experts et politiques présents. Le pouvoir d'achat, la réforme des pensions, l’immobilier, la hausse des prix de l'énergie, les limites de notre système judiciaire, l’actualité dans le monde… Sacha Daout décortique l'actualité et répond à vos questions.

Par ailleurs, nous vous proposons de prendre part à une visite guidée complète de la RTBF avant d'assister à l'émission. Voici le déroulé de la soirée :

- À 18h30 une visite gratuite des locaux de la RTBF Bruxelles

- À 20h30 un encas (sandwichs, sodas, biscuits)

- À 21h15 installation dans les gradins + briefing

- À 21h50 début de l’antenne

- À 22h50 fin de l’émission

Si l’expérience du direct vous tente, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous pour vous inscrire à l'une de nos émissions du mois de septembre 2022. Autre possibilité, nous joindre par téléphone : 02/737 23 94 ou via questionreponse@rtbf.be.

Si vous préférez participer à distance, il est également possible d'intervenir virtuellement depuis votre domicile, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

À très vite !