Envie d’assister à l’enregistrement de "Comme à la maison" avec GuiHome ? Voici comment réserver vos places !

Vous avez envie de vous marrer le temps d’une soirée ? GuiHome vous en propose deux ! Chopez vos billets pour faire partie du public lors de deux soirées stand-up on ne peut plus particulières ! Sept humoristes passeront sur scène présenter le sketch de leur choix mais tout ne se passera pas comme prévu… Et parce qu’on a l’impression que vous serez un public de feu, on a décidé de filmer le tout ! Vous pouvez venir un ou deux soirs puisque le casting n’est pas le même. Rendez-vous au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles le mardi 22 et mercredi 23 novembre dès 19h pour deux soirées inoubliables !