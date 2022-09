Enveloppe "bien-être" : plus de 900 millions d’euros au cœur des débats entre syndicats et employeurs

Syndicats et employeurs entament un nouveau bras de fer, cette fois, à propos de l’enveloppe "bien-être" destinée à augmenter les allocations minimales.

Le budget de 900 millions d’euros vise à renforcer la protection sociale et à ajuster les allocations minimales à l’augmentation du coût de la vie, au cours des deux prochaines années, parallèlement à l’indexation. Il concerne notamment les allocations de chômage, les prestations de maladie et d’invalidité, et les pensions.