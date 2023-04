Entropy, un restaurant gastronomique zéro déchet et solidaire au cœur de Bruxelles

Le nom de l’enseigne s’inspire d’une notion de thermodynamique. Derrière ce nom, l’idée que du chaos actuel naissent les solutions de demain. Une inspiration que le jeune chef doit à sa compagne, scientifique de formation. Tous deux ont mis sur pied l’association Hearth Project en 2019. Leurs objectifs ? Lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité sociale. Le restaurant est un maillon du projet. Les bénéfices permettent de financer en partie l’association.

Concrètement, en cuisine, le chef et son équipe mènent une politique " zéro déchets ". Avec l’asbl, il récupère des invendus alimentaires auprès de grandes structures afin de préparer et de vendre des plats de qualité à des associations bruxelloises actives dans l’aide alimentaire à petits prix, de près de 2 euros à 5 euros le plat, selon les besoins en termes de logistiques, etc.

Il travaille par exemple avec Kamiano, le restaurant pour personne sans-abri de San Egidio et avec le food truck du Ralliement des fourchettes, un réseau de restaurants alimentaires (L’Ilot, Resto du cœur de Saint-Gilles…). Le food truck sillonne divers quartiers de la capitale et vise en particulier un public d’étudiants et de familles monoparentales. Il rencontre aussi du succès auprès de personnes âgées.

L’activité de l’asbl a connu un pic pendant le premier lockdown. Les besoins des personnes les plus démunies ont alors grimpé en flèche suite à la fermeture de différents lieux, comme les restaurants sociaux. Aujourd’hui, l’activité s’est stabilisée et l’asbl produit des repas pour en moyenne 800 personnes par mois.

Elle bénéficie du soutien du Fonds ING pour une Economie plus circulaire géré par la Fondation Roi Baudouin, entre autres.

