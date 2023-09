Entrez dans les coulisses du tournage de la série belge 'Baraki'

Alors que la saison 2 de Baraki est actuellement diffusée tous les samedis sur Tipik et Auvio, retour un an en arrière et en photos sur le tournage de la série déjà culte !

Scénariste de la série, Sylvain Daï revient pour nous sur le tournage et ses plus gros challenges. Le tournage a duré environ deux mois et demi, et il évoque un "marathon car c'était très court pour filmer autant". Il faut dire que même si la saison 2 a moins d'épisodes que la première, les scénaristes se sont défoulés et ont créé beaucoup plus d'univers différents. Sylvain Daï raconte :