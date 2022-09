"Entrez dans le rêve" de Gérard Manset : "Une chanson inspirée par l'inconscient qui parle de l'inconscient"

" Entrez dans le rêve " est l’une des plus belles chansons de Gérard Manset. Elle est extraite d’un album paru en 1984, intitulé "Lumières". Le titre ne va pas avec le contenu de l’album puisqu’il s’agit en fait d’un disque très sombre. Et quand il dit "Entrez dans le rêve": méfiez-vous… L’invitation est séduisante mais Dieu sait où elle va nous mener…

"Ramenez le drap sur vos yeux. Et entrez dans le rêve. Reprendre la vie des autres où on l'a laissée quand le jour s'achève. Voir les couleurs, voir les formes. Enfin marcher pendant que les autres dorment. Voir les couleurs, voir les formes." On est loin de la publicité pour les matelas. Pourtant, cette chanson est une ode au sommeil et à la force du rêve qui permet de nous libérer des attaches, des liens et de tout ce qui nous retient. "Enfin, marcher pendant que les autres dorment". C’est aussi, indirectement, un hommage au cinéma (qui est une forme de rêve) avec la métaphore du drap. Le drap, c’est l’écran. Le problème c’est qu’un rêve, ou un film, ça peut virer angoissant d’une image à l’autre. La preuve : "Les villes sont des villes bordées de nuit. Et peuplées d'animaux qui marchent sans bruit. Toujours, dans votre dos, la peur vous suit. Toujours, dans votre dos, la peur". Ici, il y a un côté polar avec la désignation d’un danger silencieux, ces "animaux qui marchent sans bruit".

"Ramenez le drap sur vos yeux, entrez dans le rêve. Allumez l'écran merveilleux quand le jour s'achève. Retrouver l'amour blessé. Au fond du tiroir où on l'avait laissé. Retrouver l'amour blessé". Deuxième référence, plus claire cette fois, au cinéma: "allumez l’écran merveilleux". Mais aussi, référence à des symboles psychanalytiques avec le tiroir qui représente, dans ce cas-ci l’inconscient. C’est là qu’on range – un peu comme quand on refourgue la saleté en dessous du tapis – tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous embête.

Et, plutôt que saleté, il faudrait même parler de pourriture puisque Manset écrit, et c’est d’ailleurs là qu’il veut en venir, "Découper le monde à coup de rasoir. Pour voir au coeur du fruit le noyau noir. La vie n'est pas la vie de ce qu'on nous fait croire. La vie n'est pas la vie. Puisque la vie n'est pas ce qu'on nous fait croire. Mieux vaut le drap du désespoir alors". "Entrez dans le rêve" c’est un peu " La nausée " de Sartre qui ne reculerait devant rien – y compris devant des gestes brutaux. Ici, les "coups de rasoir" sont la promesse d’une certaine violence. C’est un texte qui lève le voile sur l’écœurement que peut provoquer l’existence. Quand on la regarde nu, seul, les yeux dans les yeux. C’est une chanson qui refuse les artifices : " la vie n’est pas ce qu’on nous fait croire ". Ces anesthésiants qui nous font tenir. À cela, en citant l’auteur, " mieux vaut le drap du désespoir". Le " drap du désespoir ", ça peut être un linceul, un suaire, un voile à travers lequel on envisagerait le passage à l’acte. Le suicide n’étant jamais vraiment nommé.

"Entrez dans le rêve" est réellement un texte inspiré par l'inconscient qui parle de l'inconscient. Une mise en abime, un emboîtement entre la mécanique du rêve qui produit des images puissantes et surréalistes (les villes bordées de nuit, le fond du tiroir, le fruit, le rasoir…) et la narration d’un rêve. Puisque c’est bien ça que nous raconte la chanson qui, dès le titre "Entrez dans le rêve", nous fait de l’œil

Sur le thème du rêve, il y a eu des choses nettement moins sombres :