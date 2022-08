Entretien exclusif avec Lewis Hamilton : "Nous serons très offensifs... je ne terminerai pas cette saison sans une victoire"

Sixième du championnat du monde, Lewis Hamilton (Mercedes) vit une saison très différente des précédentes.

Le septuple champion du monde s'est livré à notre micro durant ce week-end du Grand Prix de Belgique de Formule 1, disputé sur le tracé de Spa-Francorchamps. Morceaux choisis.

Ses vacances en Afrique

"C'était le voyage le plus incroyable de ma vie. J'avais déjà été en Afrique et c'était déjà le plus beau des voyages. Cette fois-ci, en apprenant à mieux me connaitre. L'Afrique est un si grand continent. Il y a tellement de choses à voir. C'est une expérience qui vous remet les pieds sur terre. Ca vous aide à choisir vos priorités dans la vie."

Ses nombreuses activités

"J'ai toujours été comme ça. J'ai grandi avec beaucoup de gens qui me disaient 'tu ne peux pas'. Toute ma vie. Je me suis un peu rebellé contre cela, j'aime prouver qu'ils ont tort. J'ai beaucoup de projets. Beaucoup de choses m'intéressent et il y a tellement de choses à faire. C'est la beauté de la vie. Je veux tout expérimenter. J'ai envie d'aller dans différents endroits, d'entendre différents langages., d'expérimenter d'autres nourritures, d'autres sports, d'autres artisanats. Je pense même à faire de la poterie, un ami à moi en fait et ça me tente d'aller suivre un cours. Grâce aux expériences, on apprend. Ca résume la vie."