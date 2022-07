"Entretien avec un vampire" la série : la bande-annonce est là

C’est lors du Comic-Con que la bande-annonce de la série "Entretien avec un vampire" a été partagée. Le film de Neil Jordan (1994), basé sur les romans d’Anne Rice ("The Vampire Chronicles"), réunissait Brad Pitt et Tom Cruise qui seront respectivement remplacés par Jacob Anderson ("Game Of Thrones") et Sam Reid ("The Riot Club", "Anonymous"). Anderson que l’on a connu sous le nom de Vers Gris incarnera alors le rôle de Louis de Pointe du Lac et Reid, celui de Lestat de Lioncourt.