Entretien avec Stella, l'épouse de Julian Assange : "Julian est un prisonnier politique"

"Nous sommes très attentifs à leur expliquer que la situation de Julian, le fait qu’il soit en prison, est une anomalie, que ce n’est pas normal, que Julian devrait être à la maison et qu’il veut être à la maison. Mais maintenant ils sont assez grands pour comprendre qu’il est en prison.

Nous leur avons expliqué qu’il est en prison non pas pour avoir fait quelque chose de mal, mais parce qu’il a fait quelque chose de bien et que cela embarrasse des gens puissants qui utilisent leur pouvoir pour le mettre en prison. Et nous leur disons qu’il y a plein de gens qui se battent pour sa liberté.

Julian peut voir les enfants une ou deux fois par semaine. Il peut avoir un contact physique avec eux, les prendre sur ses genoux, faire un câlin. Moi je peux aussi l’embrasser pour lui dire bonjour et au revoir et lui tenir la main, mais nos visites durent environ une heure et quart, dans des conditions de restrictions évidentes."