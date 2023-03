Entretien avec Sophie van der Stegen : L'envol de Tosca, Ker Editions, prix du Roman Noir de la Foire du Livre 2023

Née à Bruxelles, Sophie van der Stegen a étudié la philologie germanique et l’histoire de l’art à l’ULB. Elle a également appris la musique, le solfège, le piano et la harpe. Aujourd’hui, elle est dramaturge, après avoir travaillé quelques années comme directrice de la Communication et dramaturgie à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Elle a lancé sa propre compagnie de théâtre musical, la Cie Artichoke, avec le rêve d’ouvrir la musique classique à tous les publics. Son premier roman, " L’Envol de Tosca " est à paraître en mars 2023 chez les éditions Ker. En 2019, elle a été l’une des finalistes du prix de la nouvelle de la fédération Wallonie Bruxelles pour sa nouvelle " Tout ce que tu lieras sur la terre ". Enfin, ses inspirations sont aussi radiophoniques, médium qu’elle chérit et pour lequel elle a réalisé quelques feuilletons.