Entretien avec Philippe Hayat autour de son nouveau roman : "La fatalité du désordre"

Philippe Hayat publie Momo des Halles en 2014, qui gagne le Festival du premier roman de Chambéry. En 2019, Où bat le cœur du monde reçoit les prix Filigranes et Talents Cultura. L’écrivain est aussi entrepreneur, et crée une association, 100.000 entrepreneurs, pour donner envie aux jeunes de se lancer dans l’entreprenariat. Au micro d’Axelle Thiry, il présente La Loi du désordre, son troisième roman qui paraît aux éditions Calmann-Lévy.

Jeanne a 25 ans, et elle croit en son époque. La peinture, la poésie s’émancipent ; les parnassiens veulent représenter l’invisible de ce qui nous constitue. Il y a un renouveau politique aussi, avec l’émergence du socialisme et les prémices de l’ère industrielle. Jeanne embrasse son siècle et ses promesses humanistes. Et pourtant, la guerre éclate et le livre s’ouvre sur des éclats d’obus en 1914. C’est ce chaos, la fatalité du désordre. Malgré tout, Jeanne reste fidèle à ses convictions, en continuant d’espérer. Elle va puiser au fond d’elle-même pour sauver quelque chose, cette lueur d’espoir qui fait sa force, et lui permet d’aimer.

Vos âmes se sont trompées de corps.

Jeanne et Charles, un frère et une sœur à la fois proches et différents. Charles n’a pas la force de Jeanne, alors qu’elle va à Paris pour donner vie à ses convictions, il reste en Province. Jeanne a le sentiment de vivre les rêves de son frère, et l’affection qu’elle a pour lui se teinte de culpabilité. C’est la honte du père, aussi, qui gangrène ce lien fraternel, lui qui aurait voulu que son fils ait la force de sa fille.

Car, malgré leurs différends, le père admire le courage de sa fille Jeanne. Et pour cause, elle devient militante socialiste, s’opposant au fonctionnement capitaliste de son père. Un père nuancé aussi, capitaliste mais bâtisseur et entrepreneur. Un mélange d’amour, de haine et d’admiration lie ce trio.

L’amour de Jeanne est engagé, il s’inscrit dans un projet militant, c’est une femme qui agit. Elle organise les premières marches pour les droits des femmes. Comme Jaurès, elle pense que le projet de l’homme est très supérieur à un projet guerrier mais Jaurès n’était pas un défaitiste pour autant, au contraire : l’énergie émancipatrice et créatrice de l’homme est supérieure à son entreprise de destruction.

Et ce sera un débat entre Marius et Jeanne. Le petit ami de Jeanne, élève dans une école militaire, voit la destruction de l’homme se profiler. Pour lui, la matière prendra fatalement le dessus, alors que Jeanne croit en la force créatrice et spirituelle de l’humanité.

Pour Jeanne, l’homme est trop épris de culture pour faire la guerre, et pourtant, l’Histoire lui répondra le contraire.

La poésie est un baume sur l’esprit lorsque la vie devient insupportable.

La force de Jeanne est liée au rêve, à la poésie. Son amour pour la culture, pour l’homme, apporte une lueur d’espoir en ces temps de guerre passés et présents, et nous rappelle notre pouvoir de création et d’amour, qui empêche les forces destructrices de nous submerger.