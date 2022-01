Entreprises : l’absentéisme lié au Covid-19 augmente très fortement

Fedustria, la Fédération du secteur textile, bois et ameublement a aussi sondé une série d’entreprises représentatives. Ici, on constate que 10% des travailleurs sont actuellement absents à cause du Covid-19.

Et ici, aussi, cela pose des problèmes d’organisation. Des entreprises sont contraintes de fermer des lignes de production. "On a même une société de moins de 50 travailleurs qui fabrique des cuisines où plus de 30% des travailleurs n’étaient pas présents", explique Filip De Jaeger, Directeur général adjoint de Fedustria. "Dans la production et dans l’exécution des travaux chez les consommateurs où on installe les cuisines, cela pose pas mal de problèmes et cause des retards", ajoute Filip De Jaeger.

Et, logiquement, plus les entreprises utilisent de la main-d’œuvre plus elles sont touchées. Pour Fedustria, l’impact du Covid dans les entreprises est allé crescendo à partir de la réouverture des écoles, après les vacances de Noël.