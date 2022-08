Entreprises : Bpost lorgne sur le distributeur de presse néerlandais Aldipress

"Dans un marché des médias qui se numérise et se consolide de plus en plus, les éditeurs et les distributeurs de presse recherchent conjointement une simplification administrative", a commenté vendredi après-midi bpost sans en dire davantage sur les détails financiers de l’opération.

"En plaçant les intérêts des clients, des marchands de journaux et des éditeurs au premier plan, AMP – filiale de bpost – et Aldipress unissent leurs forces et renforcent les perspectives des deux entités en tant qu’acteurs de premier plan dans la distribution de presse au Benelux", a-t-elle ajouté.

La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année.