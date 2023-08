ENTRELACS textile et rituel au Musée du Carnaval et du Masque

Voilà la section de l’expo la plus imposante. Pour se protéger des esprits mauvais qui amènent le malheur, la maladie et la mort, on connaît les amulettes, mais des prières et des symboles à même le vêtement se révèlent aussi efficaces. En tout cas en Thaïlande et au Sénégal où on mêle allègrement versets du Coran – à même le tissu ou dissimulés dans des pochons cousus – et symboles animistes sur ces tuniques portées secrètement sous des vêtements amples ou exhibés pour affirmer ses pouvoirs.