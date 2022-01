Entrées en playlist : les nouveautés à écouter sur VivaCité

Stromae : " L'enfer "

Lancé par une opération de com' controversée qui rend les frontières entre information et marketing encore un peu plus perméables, voici le deuxième extrait de son troisième album "Multitude" attendu pour le 4/3.

The Weeknd : " Sacrifice "

Le prodige canadien publie un deuxième extrait de son cinquième album intitulé "Dawn FM"

St Lundi : " Nights like this "

Cet auteur-compositeur-interprète londonien s'est initialement illustré en collaborant avec Kygo, il débarque avec cet hymne pop-rock qui renvoie directement vers Keane et Coldplay.

Les Enfoirés : " Il y aura toujours un rendez-vous "

L'inévitable cru 2022 des Enfoirés écrit et composé par Jacques Veneruso.

Iliona : " Si tu m'aimes demain "

Cette jeune bruxelloise de 21 ans surprend par son talent et sa maturité ! Ce titre est le premier extrait de son EP "Tête brûlée" à découvrir d'urgence.

Orelsan : " La quête"

Difficile d'échapper à Aurélien Cotentin en ce début d'année, son quatrième album "Civilisation" tient toutes ses promesses et parvient à séduire ceux qui étaient réfractaires au genre.