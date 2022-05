Entrée de la Finlande et de la Suède dans l’Otan : pourquoi la Turquie est-elle réticente ?

L’adhésion à l’Otan impose, en effet, au pays candidat un véritable examen d’entrée au cours duquel il doit convaincre chaque membre de l’Alliance atlantique de son apport pour la sécurité collective et de sa capacité à répondre aux obligations imposées par le club.

La Turquie a exprimé des réserves sur l’intégration de la Finlande et de la Suède. Pour Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et spécialiste de la Turquie, l’attitude d’Ankara à propos de la potentielle adhésion dans l’Otan de la Finlande et de la Suède relève du “jeu” diplomatique. “C’est une manière de faire pression sur les décisions des États membres de l’Otan afin d’obtenir un certain nombre de garantis”, explique-t-il.

Ce “jeu” diplomatique est une méthode très classique dans les relations internationales. Déjà en 2019, M.Erdogan avait refusé de soutenir le plan de défense de l’OTAN pour les pays baltes et la Pologne tant que les membres de l’Alliance n’auraient pas reconnu les YPG comme un groupe terroriste.